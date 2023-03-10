Прийшли сотні людей: у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою

У Дніпрі сотні людей прийшли, щоб попрощатися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою.

10 березня в Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС в Дніпропетровській області Євгенією Дудкою. Провести в останню путь рятувальницю прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі містяни. Про це пише “Суспільне”.

Траурна церемонія відбулася в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Євгенія отримала поранення 10 квітня минулого року, коли РФ обстріляла ракетами аеропорт в Дніпрі. Тоді від ворожого удару постраждало шестеро рятувальників. Найважчі травми отримала саме Євгенія. Уламок снаряду залетів їй під бронежилет. Дніпровським лікарям вдалося повернути її до життя, після чого речниця поїхала на лікування до Німеччини.

У травні, перед поїздкою в Німеччину, Євгенія та її коханий Ігор одружилися. Чоловік теж постраждав під час атаки, але не так сильно. За ці 11 місяців Євгенія пережила більше десяти операцій та важке лікування.

18 січня Євгенія святкувала свій 32-ий день народження. Вона пообіцяла собі більше мріяти та дослухатися до свого серця.

На початку лютого цього року, вона зізналася, що лікування в Німеччині не дає бажаних результатів і вона роздумує над тим, щоб повернутися до України.

Є велике бажання вже зараз виписатися і їхати вмирати в Україну, але не залишатися для експериментів тут в «КРАЩІЙ КЛІНІЦІ»! – написала вона на своїй сторінці в фейсбук.

19 лютого вона опублікувала фото з чоловіком та повідомила, що повернулася до Дніпра. Євгенія написала, що “просто щаслива цією хвилиною”.

Останній допис вона залишила 24 лютого цього року. Тоді, у річницю повномасштабного вторгнення РФ, вона написала, що для неї 24 лютого закінчилося 10 квітня, коли вона отримала поранення. Війна забрала в неї улюблену справу, здоров’я та не дала насолодитися сімейним життям.

На жаль, 7 березня її серце зупинилося. Про смерть коханої розповів чоловік Ігор Гептало.

Наша редакція приносить щирі співчуття рідним та друзям Євгенії Дудки. Вічна пам’ять!

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