На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра

Светлая память!

Сегодня, 9 марта, на 86 году жизни ушел в вечность оперный певец, корифей Днепропетровского академического театра оперы и балета, народный артист Украины Эдуард Михайлович Сребницкий.

Об этом сообщили на странице театра в Фейсбук.

Певец почти 45 лет верным и неутомимым трудом служил своему театру. Он принадлежал к славной плеяде основателей Днепропетровской оперы. С первого спектакля он был востребован как острохарактерный исполнитель. Уже тогда в нем манили не только многообещающие вокальные данные, но и выразительная фактура, пластика, артистизм.

На сцене он создал незабываемые образы: Германа в «Пиковой даме», Хозе в «Кармен», Калафа в «Турандот», Радамеса в «Аиде», Манрико в «Трубадуре», Герцога в «Риголетто», Альфреда в «Травиате», Отелло в «Отелло», Полиона в «Норме», Самсона в «Самсон и Далиле», Пинкертона в «Мадам Баттерфляй», Каварадосе в «Тоске», Канио в «Паяцах», Туридду в «Сельской чести» и т.д.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Михайловича. Светлая память!

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