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На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра

Сегодня 19:04
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Светлая память!

Новости Днепра про На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра

Сегодня, 9 марта, на 86 году жизни ушел в вечность оперный певец, корифей Днепропетровского академического театра оперы и балета, народный артист Украины Эдуард Михайлович Сребницкий.

Об этом сообщили на странице театра в Фейсбук.

Певец почти 45 лет верным и неутомимым трудом служил своему театру. Он принадлежал к славной плеяде основателей Днепропетровской оперы. С первого спектакля он был востребован как острохарактерный исполнитель. Уже тогда в нем манили не только многообещающие вокальные данные, но и выразительная фактура, пластика, артистизм.

На сцене он создал незабываемые образы: Германа в «Пиковой даме», Хозе в «Кармен», Калафа в «Турандот», Радамеса в «Аиде», Манрико в «Трубадуре», Герцога в «Риголетто», Альфреда в «Травиате», Отелло в «Отелло», Полиона в «Норме», Самсона в «Самсон и Далиле», Пинкертона в «Мадам Баттерфляй», Каварадосе в «Тоске», Канио в «Паяцах», Туридду в «Сельской чести» и т.д.

Новости Днепра про На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра

Новости Днепра про На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра

Новости Днепра про На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Михайловича. Светлая память!

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Новости Днепра про На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театраУкраїнська Новости Днепра про На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театраРусский

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