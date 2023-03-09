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В пригороде Днепра пылает сухостой (ВИДЕО)

Сегодня 16:23
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В пригороде Днепре снова пылает сухостой.

Новости Днепра про В пригороде Днепра пылает сухостой (ВИДЕО)

Еще только 9 день марта, а в пригороде Днепра уже начались традиционные поджоги сухой травы. Так, по словам местных жителей, горит несколько соток сухостоя в поселке Обуховка.

Взволнованная автор видео жалуется, что неизвестные подожгли сухую траву, после чего огонь быстро распространился дальше. Женщина переживает, что он может добраться до жилых домов. На место уже вызвали спасателей.

Напомним, что жечь сухостой запрещено. Самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков влечет админответственность с наложением на правонарушителя штрафа. Плюс это опасно. Огонь может распространиться на жилые дома или убить прячущихся в сухой траве животных.

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