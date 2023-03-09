Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Сегодня 14:44
просмотров

9 марта 1814 года в маленьком селе Моринцы ныне Черкасской области родился мальчик, которому было назначено судьбой стать Пророком для украинцев, пробудить нас от национальной спячки и прославить украинскую литературу.

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Тарас Шевченко родился в очень сложное время для Украины, когда мы не имели собственного независимого государства и были закрепощены указом Екатерины II. Патриотической поэзии Тараса Шевченко очень боялась российская империя, которая пыталась русифицировать всех украинцев. Шевченко прозвали Кобзарем, то есть хранителем народной памяти. А его наставления к потомкам стали для нас чрезвычайно актуальными во время полномасштабной войны с россией.

Сегодня в Днепре в парке им. Шевченко ко дню рождения Кобзаря организовали культурно-патриотическое мероприятие. По этому случаю памятник Тарасу Шевченко украсили большим флагом Украины.

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Флаг развевается в его руке.

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

После этого последовала праздничная программа с выступлениями творческих коллективов, декламированием стихов известного поэта.

Об этом сообщают в Днепровском городском совете.

Здешний памятник Шевченко является самым большим в мире. Вместе с пьедесталом он достигает около 18 метров. Ко дню рождения поэта украсили памятник огромным флагом Украины, – отметили в горсовете.

И добавили:

Тарас Шевченко держит в руке наш символ несокрушимости — национальный флаг. Он развевается так, что виден из разных уголков города.

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Читайте также:

Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник ШевченкоУкраїнська Новости Днепра про Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник ШевченкоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся
    Новости Днепра
    Сегодня 15:17
    Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся

    В Павлограде водитель сбил женщину и скрылся.

    В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы
    Новости Днепра
    Сегодня 14:28
    В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы

    Ситуация на Каховском водохранилище несколько стабилизировалась.

    В Днепропетровской области во время обстрела погиб 33-летний спасатель
    Новости Днепра
    Сегодня 12:57
    В Днепропетровской области во время обстрела погиб 33-летний спасатель

    В семье спасателей Днепропетровщины очередная трагическая потеря.

    В одном из городов Днепропетровщины прогремит плановый взрыв: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 11:01
    В одном из городов Днепропетровщины прогремит плановый взрыв: подробности

    После ночной ракетной атаки каждый громкий звук воспринимается со страхом.

    Последние новости

    Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся
    Нужна помощь: на Днепропетровщине ищут водителя, который наехал на пешехода и скрылся

    В Павлограде водитель сбил женщину и скрылся.

    Сегодня 15:17
    просмотров
    Тайны памятника Шевченко в Днепре: где стоял самый первый и откуда лампасы на штанах поэта
    Тайны памятника Шевченко в Днепре: где стоял самый первый и откуда лампасы на штанах поэта

    Сегодня исполняется 209 лет со дня рождения Тараса Шевченко.  Во многих городах мира установлены памятники в честь украинского поэта и живописца. В этот день многие несут к ним цветы, чтобы почтить память Кобзаря.

    Сегодня 15:08
    просмотров
    В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы
    В ОВА рассказали, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое резко обмелело после повреждения дамбы

    Ситуация на Каховском водохранилище несколько стабилизировалась.

    Сегодня 14:28
    просмотров
    Растерянно бегает на улице: в Днепре после ночных взрывов на Победе потерялся пес
    Растерянно бегает на улице: в Днепре после ночных взрывов на Победе потерялся пес

    В Днепре после ночных взрывов потерялся пес.

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров
    Праздник весны: в Днепре 8 марта родились 16 девочек и 6 мальчиков
    Праздник весны: в Днепре 8 марта родились 16 девочек и 6 мальчиков

    Жизнь побеждает!

    Сегодня 13:32
    0
    просмотров
    Ведущий «Орла и решки» из Днепра поздравил женщин с 8 марта и получил много критики в сети
    Ведущий «Орла и решки» из Днепра поздравил женщин с 8 марта и получил много критики в сети

    Известный днепровский блогер Кирилл Макашов, прославившийся короткими и остроумными видеороликами по изучению английского, а также участием в тревел-шоу "Орел и Решка" в роли ведущего, опубликовал в своем Instagram видео, где размышлял, как правильно поздравлять женщин с 8 марта.

    Сегодня 13:03
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области во время обстрела погиб 33-летний спасатель
    В Днепропетровской области во время обстрела погиб 33-летний спасатель

    В семье спасателей Днепропетровщины очередная трагическая потеря.

    Сегодня 12:57
    0
    просмотров
    В Днепре на Строителей нашли инопланетян 1970-х годов (ФОТО)
    В Днепре на Строителей нашли инопланетян 1970-х годов (ФОТО)

    В одном из дворов многоэтажного дома на улице Строителей в Днепре стоят необычные скульптуры из камня.

    Сегодня 12:22
    просмотров
    40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру
    40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

    В Днепре выясняют последствие ночного ракетного удара.

    Сегодня 12:06
    1
    просмотров
    Бывший водочный завод в центре Днепра стал новым памятником архитектуры
    Бывший водочный завод в центре Днепра стал новым памятником архитектуры

    В Днепре появился новый памятник архитектуры.

    Сегодня 11:39
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх