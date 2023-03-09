Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

9 марта 1814 года в маленьком селе Моринцы ныне Черкасской области родился мальчик, которому было назначено судьбой стать Пророком для украинцев, пробудить нас от национальной спячки и прославить украинскую литературу.

Тарас Шевченко родился в очень сложное время для Украины, когда мы не имели собственного независимого государства и были закрепощены указом Екатерины II. Патриотической поэзии Тараса Шевченко очень боялась российская империя, которая пыталась русифицировать всех украинцев. Шевченко прозвали Кобзарем, то есть хранителем народной памяти. А его наставления к потомкам стали для нас чрезвычайно актуальными во время полномасштабной войны с россией.

Сегодня в Днепре в парке им. Шевченко ко дню рождения Кобзаря организовали культурно-патриотическое мероприятие. По этому случаю памятник Тарасу Шевченко украсили большим флагом Украины.

Флаг развевается в его руке.

После этого последовала праздничная программа с выступлениями творческих коллективов, декламированием стихов известного поэта.

Об этом сообщают в Днепровском городском совете.

Здешний памятник Шевченко является самым большим в мире. Вместе с пьедесталом он достигает около 18 метров. Ко дню рождения поэта украсили памятник огромным флагом Украины, – отметили в горсовете.

И добавили:

Тарас Шевченко держит в руке наш символ несокрушимости — национальный флаг. Он развевается так, что виден из разных уголков города.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: