Держит в руке огромный флаг: в Днепре украсили памятник Шевченко

Тарас Шевченко родился в очень сложное время для Украины, когда мы не имели собственного независимого государства и были закрепощены указом Екатерины II. Патриотической поэзии Тараса Шевченко очень боялась российская империя, которая пыталась русифицировать всех украинцев. Шевченко прозвали Кобзарем, то есть хранителем народной памяти. А его наставления к потомкам стали для нас чрезвычайно актуальными во время полномасштабной войны с россией.
Сегодня в Днепре в парке им. Шевченко ко дню рождения Кобзаря организовали культурно-патриотическое мероприятие. По этому случаю памятник Тарасу Шевченко украсили большим флагом Украины.
Флаг развевается в его руке.
После этого последовала праздничная программа с выступлениями творческих коллективов, декламированием стихов известного поэта.
Об этом сообщают в Днепровском городском совете.
Здешний памятник Шевченко является самым большим в мире. Вместе с пьедесталом он достигает около 18 метров. Ко дню рождения поэта украсили памятник огромным флагом Украины, – отметили в горсовете.
И добавили:
Тарас Шевченко держит в руке наш символ несокрушимости — национальный флаг. Он развевается так, что виден из разных уголков города.
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