Растерянно бегает на улице: в Днепре после ночных взрывов на Победе потерялся пес

В Днепре после ночных взрывов потерялся пес.

К сожалению, от взрывов страдают и домашние животные, которые пугаются громких звуков и убегают из дома.

Сегодня утром на Победе-6 появилась собачка. По словам днепрянки Анны, он бегает на тротуаре в районе дома на проспекте Героев, 27. Собака явно домашняя, она выглядит ухоженой и бегает в ошейнике. Из особых примет – у животного нет одного глаза.

Горожане подозревают, что собака сбежала из частного сектора. Если вы знаете кто владелец собаки – обратите внимание. Подробнее ТУТ.

Напомним, сегодня ночью в Днепре была слышна серия мощных взрывов. В домах вылетели стекла, а в днепровском яхт-клубе Сечь выбило окна. На улицах днепряне находят обломки ракет. Всего по Украине выпустили 81 ракету, 7 из них сбили над Днепропетровщиной.

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