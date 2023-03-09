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У передмісті Дніпра палає сухостій (ВІДЕО)

Сьогодні 16:23
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У передмісті Дніпрі знову палає сухостій.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра палає сухостій (ВІДЕО)

Ще тільки 9 день березня, а в передмісті Дніпра уже почалися традиційні підпали сухої трави. Так, за словами місцевих мешканців горить декілька соток сухостою в селищі Обухівка. 

Схвильована авторка відео скаржиться, що невідомі запалили суху траву, після чого вогонь швидко поширився далі. Жінка переживає, що він може добратися до житлових будинків. На місце вже викликали рятувальників. 

Нагадаємо, що палити сухостій заборонено. Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою адмінвідповідальність з накладанням на правопорушника штрафу. Плюс, це небезпечно. Вогонь може перекинутися на житлові будинки або вбити тварин, які ховаються в сухій траві.

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра палає сухостій (ВІДЕО)Українська

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