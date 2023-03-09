Розгублено бігає на вулиці: у Дніпрі після нічних вибухів на Перемозі загубився пес
Розгублено бігає на вулиці: у Дніпрі після нічних вибухів на Перемозі загубився пес
Сьогодні 13:47
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У Дніпрі після нічних вибухів загубився пес.
На жаль, від вибухів страждають і домашні тварини, які лякаються гучних звуків та тікають з дому.
Сьогодні вранці на Перемозі-6 з’явився песик. За словами дніпрянки Анни, він бігає на тротуарі в районі будинку на проспекті Героїв, 27. Собака явно домашній, він доглянутий та в нашийнику. З особливих прикмет – у тварини немає одного ока.
Містяни підозрюють, що собака втік з приватного сектору. Якщо ви знаєте хто власник собаки – зверніть увагу. Детальніше ТУТ.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Дніпрі було чутно серію потужного вибухів. У будинках повилітали шибки, а в дніпровському яхт-клубі Січ повибивало вікна. На вулицях дніпряни знаходять уламки ракет.
Усього на Україну випустили 81 ракету, 7 із них збили над Дніпропетровщиною.
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