40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру - Днепр Инфо
40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру
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Сегодня 12:06

У Дніпрі уточнюють наслідки нічного ракетного удару.

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Нічні ракетні удари таки наробили лиха в Дніпрі. Так, станом на зараз, відомо про 4 будинки, які постраждали внаслідок вибуху. За попередніми підрахунками, вибито близько 40 вікон в багатоповерхівках.

Мешканців просять звертатися до голів правління, аби якнайшвидше відновити пошкоджене майно, – про це повідомив начальник організаційного відділу департаменту самоорганізації населення міськради Владислав Макарець.

За словами дніпрян, вибухом винесло вікна у будівлях на території яхт-клубу Січ. 

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Мешканці міста також знаходять уламки збитих ракет. 

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Ось так виглядає одна із постраждалих квартир. 

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні росіяни декілька разів атакували Дніпропетровщину. Дніпряни чули 5 потужних вибухів. За даними ОВА, є влучання у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє – поранені. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Наслідки уточнюють.

У ПК “Схід” повідомили, що над Дніпропетровщиною вдалося збили 7 ракет. Усього по Україні вночі запустили 81 ракету різних типів та 8 дронів-камікадзе. Серед них навіть було 6 надзвукових Кинджалів, а також 6 ракет х-22, які збити неможливо. 

За уточненими даними від обласної прокуратури, у Павлоградському районі внаслідок ракетних ударів одна людина загинула, двоє постраждало.

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по Дніпру

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Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по ДніпруУкраїнська Новости Днепра про 40 вибитих вікон та уламки ракет посеред вулиці: нові подробиці про нічні удари по ДніпруРусский

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