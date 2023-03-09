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На Дніпропетровщині під час обстрілу загинув 33-річний рятувальник

Сьогодні 12:57
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У сім'ї рятувальників Дніпропетровщини чергова трагічна втрата.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час обстрілу загинув 33-річний рятувальник

Про сумну звістку повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровщини.

Максим Крутінь загинув 8 березня у селі Придніпровське Нікопольського район. Рятувальник потрапив під ворожий обстріл у свій вихідний. Він отримав важкі травми. Йому було 33 роки. 

Максим Крутінь – молодший сержант служби цивільного захисту, пожежний-рятувальник 28-ої державної пожежно-рятувальної частини 7-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області висловлюють найщиріші співчуття всім рідним Максима з приводу тяжкої втрати. Царство Небесне та світла пам‘ять, – написали колеги Максима. 

Нагадаємо, завтра в Дніпрі попрощаються з речницею ДСНС Євгенією Дудкою. Євгенія отримала поранення під час ракетного удару по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року. 11 місяців вона боролася за життя, спочатку в Дніпрі, а потім у лікарні в Німеччині. Жінка перенесла більше десятка операцій. 7 березня чоловік Євгенії повідомив, що вона померла. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час обстрілу загинув 33-річний рятувальникУкраїнська

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