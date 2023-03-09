Масований обстріл України: окупанти запустили 81 ракету, зокрема 6 «Кинжалів»

Росіяни цієї ночі завдали масованого ракетного удару по Україні.

Було запущено 81 ракету різного базування.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Росіяни здійснили:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинжал»;

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Також було запущено вісім дронів-камікадзе.

Як розповів Залужний, ЗСУ вдалося знищити 34 крилаті ракети і 4 безпілотники.

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через обстріли росіян ЗАЕС повністю знеструмлена, – Енергоатом.

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