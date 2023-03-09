Сайт Дніпра Новини Масований обстріл України: окупанти запустили 81 ракету, зокрема 6 «Кинжалів» Масований обстріл України: окупанти запустили 81 ракету, зокрема 6 «Кинжалів»
Росіяни цієї ночі завдали масованого ракетного удару по Україні.
Було запущено 81 ракету різного базування.
Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Росіяни здійснили:
28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555; 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»; 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22; 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинжал»; 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59; 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Також було запущено вісім дронів-камікадзе.
Як розповів Залужний, ЗСУ вдалося знищити 34 крилаті ракети і 4 безпілотники.
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, – зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
через обстріли росіян ЗАЕС повністю знеструмлена, – Енергоатом. Читайте також:
Українська Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 10:33
У ніч на 9 березня росіяни атакували Україну ракетами.
Новини Дніпра
Вчора 18:18
Вічна слава!
Новини Дніпра
Вчора 17:36
Парк "Зелений гай", напевно, знають усі мешканці міста.
Новини Дніпра
Вчора 15:03
На Дніпропетровщині під час пожежі померло двоє людей.