У Дніпрі просять допомоги у впізнанні чоловіка, якого збив трамвай (ФОТО 18+)

У понеділок, 6 березня, у Дніпрі на перехресті вул. Каруни та Луговська стався нещасний випадок. Там чоловік приблизно 60-70 років потрапив під колеса трамвая. На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці.
Наразі особу загиблого не встановлено, тому поліція Дніпра просить допомоги у впізнанні чоловіка.
Якщо ви знаєте загиблого або щось про нього, повідомте про це в поліцію за номером (063) 701-35-61.
Важлива будь-яка інформація!
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