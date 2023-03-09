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  • У Дніпрі просять допомоги у впізнанні чоловіка, якого збив трамвай (ФОТО 18+)

У Дніпрі просять допомоги у впізнанні чоловіка, якого збив трамвай (ФОТО 18+)

Сьогодні 11:22
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Дніпрі просять допомоги у впізнанні чоловіка, якого збив трамвай (ФОТО 18+)

У понеділок, 6 березня, у Дніпрі на перехресті вул. Каруни та Луговська стався нещасний випадок. Там чоловік приблизно 60-70 років потрапив під колеса трамвая. На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Наразі особу загиблого не встановлено, тому поліція Дніпра просить допомоги у впізнанні чоловіка.

Якщо ви знаєте загиблого або щось про нього, повідомте про це в поліцію за номером (063) 701-35-61.

Важлива будь-яка інформація!

Фото 18+! 

Новости Днепра про У Дніпрі просять допомоги у впізнанні чоловіка, якого збив трамвай (ФОТО 18+)

Фото з Telegram-каналу “Днепр сейчас”.

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Новости Днепра про У Дніпрі просять допомоги у впізнанні чоловіка, якого збив трамвай (ФОТО 18+)Українська

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