Свято весни: у Дніпрі 8 березня народилися 16 дівчаток та 6 хлопчиків

Від початку весни у Дніпрі серед новонароджених переважали хлопчики. Так, 1 березня народилися 19 дітей. Із них 5 дівчаток та 14 хлопчиків.
Усі наступні дні подібна тенденція зберігалася: або майже однаково хлопчиків та дівчаток, або хлопчиків більше.
А ось у середу, 8 березня, у місті на світ з’явилися 22 дитини. З них 16 дівчаток та 6 хлопчиків.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Зазначається, що одне немовля народила жінка-переселенка.
Бажаємо діткам та їхнім матусям здоров’я, нехай ця весна принесе довгоочікувану перемогу!
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