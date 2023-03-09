Свято весни: у Дніпрі 8 березня народилися 16 дівчаток та 6 хлопчиків

Життя перемагає!

Від початку весни у Дніпрі серед новонароджених переважали хлопчики. Так, 1 березня народилися 19 дітей. Із них 5 дівчаток та 14 хлопчиків.

Усі наступні дні подібна тенденція зберігалася: або майже однаково хлопчиків та дівчаток, або хлопчиків більше.

А ось у середу, 8 березня, у місті на світ з’явилися 22 дитини. З них 16 дівчаток та 6 хлопчиків.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що одне немовля народила жінка-переселенка.

Бажаємо діткам та їхнім матусям здоров’я, нехай ця весна принесе довгоочікувану перемогу!

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