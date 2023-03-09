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  • Ведучий “Орла і решки” з Дніпра привітав жінок з 8 березня та отримав багато критики у мережі

Ведучий “Орла і решки” з Дніпра привітав жінок з 8 березня та отримав багато критики у мережі

Сьогодні 13:03
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Відомий дніпровський блогер Кирило Макашов, який прославився короткими та дотепними відеороликами з вивчення англійської, а також участю у тревел-шоу "Орел і Решка" у ролі ведучого, опублікував у своєму Instagram відео, де розмірковував, як правильно вітати жінок з 8 березня.

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На його думку, не варто просто казати “З жіночим днем” або згадувати жарти “про 40 котів”. Кирило вважає, що привітання має бути таким: “Дівчатка, з жіночим днем! Дякую вам всім за те, що наповнюєте наше чоловіче життя натхненням та затишком. Дякую, що змушуєте нас, чоловіків, прагнути більшого і дертися на найвищі гори. Дякую, що вірите в нас, навіть коли здається, що ми самі в себе не віримо. Зі святом! Бажаю вам усім бути коханими і оточеними турботою кожен день вашого життя”.

У коментарях під відео розгорілася дискусія: одні пишуть, що привітання класне, але трішки не про те і не стосується суті свята. Інші взагалі засудили блогера та зазначили, що у своєму привітанні він все звів до чоловіків – “женоненависник”.

Новости Днепра про Ведучий

Кирило відреагував на коментарі та зазначив, що “поважає жінок і дозволяєте їй бути тим, ким вони хочуть, і діяти так, як вони хочуть”. Але вирішив, що наступного року просто напише “з 8 березня” і не буде заходити в Instagram.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні хочуть скасувати 8 березня.

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