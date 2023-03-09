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Праздник весны: в Днепре 8 марта родились 16 девочек и 6 мальчиков

Сегодня 13:32
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Жизнь побеждает!

Новости Днепра про Праздник весны: в Днепре 8 марта родились 16 девочек и 6 мальчиков

С начала весны в Днепре среди новорожденных преобладали мальчики. Так, 1 марта родилось 19 детей. Из них 5 девочек и 14 мальчиков.

Все последующие дни подобная тенденция сохранялась: или почти равно мальчиков и девочек, или мальчиков больше.

А вот в среду, 8 марта, в городе на свет появились 22 ребенка. Из них 16 девочек и 6 мальчиков.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что одного ребенка родила женщина-переселенка.

Желаем деткам и их мамочкам здоровья, пусть эта весна принесет долгожданную победу!

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Новости Днепра про Праздник весны: в Днепре 8 марта родились 16 девочек и 6 мальчиковУкраїнська Новости Днепра про Праздник весны: в Днепре 8 марта родились 16 девочек и 6 мальчиковРусский

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