Праздник весны: в Днепре 8 марта родились 16 девочек и 6 мальчиков

С начала весны в Днепре среди новорожденных преобладали мальчики. Так, 1 марта родилось 19 детей. Из них 5 девочек и 14 мальчиков.
Все последующие дни подобная тенденция сохранялась: или почти равно мальчиков и девочек, или мальчиков больше.
А вот в среду, 8 марта, в городе на свет появились 22 ребенка. Из них 16 девочек и 6 мальчиков.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Отмечается, что одного ребенка родила женщина-переселенка.
Желаем деткам и их мамочкам здоровья, пусть эта весна принесет долгожданную победу!
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