На россии назвали ночной обстрел Украины «ударом возмездия» и показали видео запуска ракет

Нет слов.

В Министерстве обороны (читай — убийства) рф заявили, что атаковали Украину ракетами якобы в ответ на произошедшее в Брянской области в начале марта. В сводке МО рф массированный обстрел Украины называют «ударом возмездия».

В ответ на организованные 2 марта т.г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами российской федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Хотя на самом деле россияне снова атаковали критическую инфраструктуру и жилые дома.

А это видео запуска российских ракет по Украине:

Не простим! Отомстим!

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