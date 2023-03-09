На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театру

Сьогодні, 9 березня, на 86 році життя відійшов у вічність оперний співак, корифей Дніпропетровського академічного театру опери та балету, народний артист України Едуард Михайлович Сребницький.
Про це повідомили на сторінці театру у Фейсбук.
Співак майже 45 років вірною та невтомною працею служив своєму театру. Він належав до славної плеяди засновників Дніпропетровської опери. З першого спектаклю він був затребуваний як гострохарактерний виконавець. Уже тоді в ньому вабили не тільки багатообіцяючі вокальні дані, але й виразна фактура, пластика, артистизм.
На сцені він створив незабутні образи: Германа в “Піковій дамі”, Хозе в “Кармен”, Калафа в “Турандот”, Радамеса в “Аїді”, Манріко в “Трубадурі”, Герцога в «Ріголетто», Альфреда в «Травіаті», Отелло в «Отелло», Поліона в «Нормі», Самсона в «Самсон і Далілі», Пінкертона в “Мадам Баттерфляй”, Каварадосі в «Тоске», Каніо в «Паяцах», Турідду в «Сільській честі» тощо.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Едуарда Михайловича. Світла пам’ять!
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