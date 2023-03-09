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На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театру

Сьогодні 19:04
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театру

Сьогодні, 9 березня, на 86 році життя відійшов у вічність оперний співак, корифей Дніпропетровського академічного театру опери та балету, народний артист України Едуард Михайлович Сребницький.

Про це повідомили на сторінці театру у Фейсбук.

Співак майже 45 років вірною та невтомною працею служив своєму театру. Він належав до славної плеяди засновників Дніпропетровської опери. З першого спектаклю він був затребуваний як гострохарактерний виконавець. Уже тоді в ньому вабили не тільки багатообіцяючі вокальні дані, але й виразна фактура, пластика, артистизм.

На сцені він створив незабутні образи: Германа в “Піковій дамі”, Хозе в “Кармен”, Калафа в “Турандот”, Радамеса в “Аїді”, Манріко в “Трубадурі”, Герцога в «Ріголетто», Альфреда в «Травіаті», Отелло в «Отелло», Поліона в «Нормі», Самсона в «Самсон і Далілі», Пінкертона в “Мадам Баттерфляй”, Каварадосі в «Тоске», Каніо в «Паяцах», Турідду в «Сільській честі» тощо.

Новости Днепра про На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театру

Новости Днепра про На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театру

Новости Днепра про На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театру

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Едуарда Михайловича. Світла пам’ять!

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Новости Днепра про На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театруУкраїнська Новости Днепра про На 86 році життя помер корифей Дніпровського оперного театруРусский

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