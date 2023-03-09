Мэр Днепра рассказал, когда в городе закончится отопительный сезон

Несмотря на постоянные обстрелы критической инфраструктуры, мы выстояли и пережили эту зиму.

Но погода еще холодная, поэтому горожан интересует вопрос, когда закончится отопительный сезон.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, «надо действовать с учетом погодных условий, соблюдать норматив и завершать централизованное отопление, когда среднесуточная температура достигнет определенной положительной отметки».

Об этом сообщает «Наше місто».

Есть официальная информация от «Нафтогаза» о том, что в Украине отопительный сезон должен завершиться в конце марта. Конечно, нужно действовать с учетом погодных условий, соблюдать норматив и завершать централизованное отопление, когда среднесуточная температура достигнет определенной положительной отметки. Впрочем, жителям следует понимать, что система отопления в городе – это не кнопка в кабинете мэра. Это сложная система, ее можно и нужно включать или выключать в один период по всему городу, и «возвращать назад» после этого уже нет возможности. Следует также учесть общее положение дел в энергетике, в целом ситуацию в стране. Мы все понимаем, какая нагрузка сейчас на бюджетную систему… Так что с учетом ситуации, всех обстоятельств будем завершать отопительный сезон, по возможности – раньше, – сказал мэр Днепра.