Мер Дніпра розповів, коли у місті закінчиться опалювальний сезон

Але погода ще доволі холодна, тому містян цікавить питання, коли закінчиться опалювальний сезон.
За словами мера Дніпра Бориса Філатова, “треба діяти з огляду на погодні умови, дотримуватись нормативу та завершувати централізоване опалювання, коли середньодобова температура сягне певної позитивної позначки”.
Про це повідомляє “Наше місто”.
Є офіційна інформація від “Нафтогазу” про те, що в Україні опалювальний сезон має завершитися наприкінці березня. Звісно, треба діяти з огляду на погодні умови, дотримуватись нормативу та завершувати централізоване опалювання, коли середньодобова температура сягне певної позитивної позначки. Утім, мешканцям варто розуміти, що система опалення в місті – це не кнопка в кабінеті у мера. Це – складна система, її можна і треба включати або виключати в один період по всьому місту, і «повертати назад» після цього вже немає можливості. Потрібно також врахувати загальний стан справ в енергетиці, загалом ситуацію в країні. Ми усі розуміємо, яке навантаження зараз на бюджетну систему… Тож з урахуванням ситуації, усіх обставин будемо завершувати опалювальний сезон, за можливості – раніше, – сказав мер Дніпра.
Також він зазначив, що борги містян за спожите тепло на сьогодні становлять 2 млрд гривень.
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