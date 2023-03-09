Мер Дніпра розповів, коли у місті закінчиться опалювальний сезон

Незважаючи на постійні обстріли критичної інфраструктури, ми вистояли та пережили цю складу зиму.

Але погода ще доволі холодна, тому містян цікавить питання, коли закінчиться опалювальний сезон.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, “треба діяти з огляду на погодні умови, дотримуватись нормативу та завершувати централізоване опалювання, коли середньодобова температура сягне певної позитивної позначки”.

Про це повідомляє “Наше місто”.

Є офіційна інформація від “Нафтогазу” про те, що в Україні опалювальний сезон має завершитися наприкінці березня. Звісно, треба діяти з огляду на погодні умови, дотримуватись нормативу та завершувати централізоване опалювання, коли середньодобова температура сягне певної позитивної позначки. Утім, мешканцям варто розуміти, що система опалення в місті – це не кнопка в кабінеті у мера. Це – складна система, її можна і треба включати або виключати в один період по всьому місту, і «повертати назад» після цього вже немає можливості. Потрібно також врахувати загальний стан справ в енергетиці, загалом ситуацію в країні. Ми усі розуміємо, яке навантаження зараз на бюджетну систему… Тож з урахуванням ситуації, усіх обставин будемо завершувати опалювальний сезон, за можливості – раніше, – сказав мер Дніпра.