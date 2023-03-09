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Мер Дніпра розповів, коли у місті закінчиться опалювальний сезон

Сьогодні 15:39
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Незважаючи на постійні обстріли критичної інфраструктури, ми вистояли та пережили цю складу зиму.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, коли у місті закінчиться опалювальний сезон

Але погода ще доволі холодна, тому містян цікавить питання, коли закінчиться опалювальний сезон.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, “треба діяти з огляду на погодні умови, дотримуватись нормативу та завершувати централізоване опалювання, коли середньодобова температура сягне певної позитивної позначки”.

Про це повідомляє “Наше місто”.

Є офіційна інформація від “Нафтогазу” про те, що в Україні опалювальний сезон має завершитися наприкінці березня. Звісно, треба діяти з огляду на погодні умови, дотримуватись нормативу та завершувати централізоване опалювання, коли середньодобова температура сягне певної позитивної позначки. Утім, мешканцям варто розуміти, що система опалення в місті – це не кнопка в кабінеті у мера. Це – складна система, її можна і треба включати або виключати в один період по всьому місту, і «повертати назад» після цього вже немає можливості. Потрібно також врахувати загальний стан справ в енергетиці, загалом ситуацію в країні. Ми усі розуміємо, яке навантаження зараз на бюджетну систему… Тож з урахуванням ситуації, усіх обставин будемо завершувати опалювальний сезон, за можливості – раніше, – сказав мер Дніпра. 

Також він зазначив, що борги містян за спожите тепло на сьогодні становлять 2 млрд гривень. 

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Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, коли у місті закінчиться опалювальний сезонУкраїнська

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