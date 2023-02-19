Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася в Дніпро: “Цінуємо кожну хвилину”

Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася в Дніпро: “Цінуємо кожну хвилину”

Сьогодні 18:13
просмотров

Рятувальниця із Дніпра, яка отримала серйозне поранення в квітні минулого року, повернулася додому після 11 місяців лікування в Німеччині. 

Новости Днепра про Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася в Дніпро:

Про це Євгенія Дудка розповіла на своїй сторінці на Facebook.

Дівчина опублікувала допис, де подякувала всім хто долучився до її трансферу з Німеччини до України. 

Просто щасливі саме цією хвилиною, цінуємо те, що маємо, а особливо людяних людей в нашому житті. Дякуємо усім хто долучився до мого перевезення. Дякую кожному за слова підтримки та співпереживання. Дякуємо життю за те, що знаємо тепер хто є хто. Бережіть себе мої котики. Перемога вже близько, – написала Євгенія.

Нагадаємо, 10 квітня росіяни обстріляли дніпровський аеропорт, тоді від повторного удару постраждала група рятувальників. Серед них була речниця ДСНС в Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Дніпровські лікарі витягли її з того світу, а згодом вона відправилася на лікування до Німеччини, де провела 7 місяців. Нещодавно вона написала допис, в якому описала методи лікування в німецькій клініці. За словами Євгенії, їй іноді здавалося, що на ній проводили експерименти. Через це вона хотіла виписатися та повернутися в Україну.

Новости Днепра про Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася в Дніпро:

Читайте також:

Новости Днепра про Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася в Дніпро: Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:00
    У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

    Рятувальники в Дніпрі двічі за день допомагали жінкам, які не…

    У Дніпрі створили гігантський герб (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    У Дніпрі створили гігантський герб (ФОТО)

    Дніпровські курсанти вишикувалися в гігантський герб.

    У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:58
    У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО)

    Мешканці Дніпра ризикують життям заради риболовлі.

    У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:16
    У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину

    У Дніпрі пробурили рекордну свердловину.

    Наверх