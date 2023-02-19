Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася в Дніпро: “Цінуємо кожну хвилину”

Рятувальниця із Дніпра, яка отримала серйозне поранення в квітні минулого року, повернулася додому після 11 місяців лікування в Німеччині.

Про це Євгенія Дудка розповіла на своїй сторінці на Facebook.

Дівчина опублікувала допис, де подякувала всім хто долучився до її трансферу з Німеччини до України.

Просто щасливі саме цією хвилиною, цінуємо те, що маємо, а особливо людяних людей в нашому житті. Дякуємо усім хто долучився до мого перевезення. Дякую кожному за слова підтримки та співпереживання. Дякуємо життю за те, що знаємо тепер хто є хто. Бережіть себе мої котики. Перемога вже близько, – написала Євгенія.

Нагадаємо, 10 квітня росіяни обстріляли дніпровський аеропорт, тоді від повторного удару постраждала група рятувальників. Серед них була речниця ДСНС в Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Дніпровські лікарі витягли її з того світу, а згодом вона відправилася на лікування до Німеччини, де провела 7 місяців. Нещодавно вона написала допис, в якому описала методи лікування в німецькій клініці. За словами Євгенії, їй іноді здавалося, що на ній проводили експерименти. Через це вона хотіла виписатися та повернутися в Україну.

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