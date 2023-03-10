Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн - Днепр Инфо
Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн
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Сегодня 16:06

Ціни шокують.

Новости Днепра про Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн

У Дніпрі останнім часом дуже здорожчала цибуля – а без неї, як відомо, не обходиться майже жодна страва.

Так, у “Сільпо” кілограм цибулі “Шалот” коштує 109 гривень. Є і дешевша. Наприклад, цибуля “Біла особлива” коштує 69,99 грн за кг.

Новости Днепра про Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн

Фото автора.

За цибулю “Марс відбірна” доведеться заплатити 74,99 грн за кілограм.

Новости Днепра про Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн

 Фото автора.

За цибулю “ріпчасту відбірну” доведеться віддати 69,99 грн за кг.

Новости Днепра про Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн

 Фото автора.

Зазначимо, цей овоч багатий вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза. Цибуля містить вітаміни групи В, які відіграють ключову роль в обміні речовин, утворенні еритроцитів та підтримці функцій нервової системи. Вона є джерелом калію, який відповідає за баланс рідини, передачу нервових імпульсів та інші процеси в організмі.

Тому чекаємо на новий урожай цього овочу та зниження ціни на нього!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у “Сільпо” 200 грамів малини продають за 569 грн (ФОТО).

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Новости Днепра про Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грнУкраїнська

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