Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн

Ціни шокують.

У Дніпрі останнім часом дуже здорожчала цибуля – а без неї, як відомо, не обходиться майже жодна страва.

Так, у “Сільпо” кілограм цибулі “Шалот” коштує 109 гривень. Є і дешевша. Наприклад, цибуля “Біла особлива” коштує 69,99 грн за кг.

За цибулю “Марс відбірна” доведеться заплатити 74,99 грн за кілограм.

За цибулю “ріпчасту відбірну” доведеться віддати 69,99 грн за кг.

Зазначимо, цей овоч багатий вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза. Цибуля містить вітаміни групи В, які відіграють ключову роль в обміні речовин, утворенні еритроцитів та підтримці функцій нервової системи. Вона є джерелом калію, який відповідає за баланс рідини, передачу нервових імпульсів та інші процеси в організмі.

Тому чекаємо на новий урожай цього овочу та зниження ціни на нього!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у “Сільпо” 200 грамів малини продають за 569 грн (ФОТО).

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