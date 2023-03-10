Золотые ягоды: в Днепре в «Сильпо» 200 граммов малины продают за 569 грн (ФОТО)

Очень скоро на полках магазинов начнут появляться сезонные овощи и фрукты. Но пока их нет, а цены на привычные для наших широт культуры впечатляют.
Так, в Сильпо 200 граммов малины продают за 569 гривен.
За 250 граммов голубики придется отдать 319 гривен.
Клубника дешевле: за килограмм просят 349 грн, то есть 100 граммов этой ягоды стоят 34,9 грн.
Конечно, покупать или нет – выбор каждого, но цены – космические.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
10 марта в Украине – второй «Шевченковский день» или День…
На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.
В Днепре могут аварийно выключать свет.
В Днепре ищут павлинов.
У Днепра заметили европейского барсука.
10 марта в Украине – второй «Шевченковский день» или День памяти Шевченка. Украинский поэт родился 9 марта, а умер 10 марта, поэтому эти два дня весеннего месяца получили такое название. Тарас Шевченко умер в 47 летнем возрасте. Его тело перевезли…
Сегодня, 10 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.
На днепровском вокзале у пассажира нашли гранату.
Подоляк рассказал, когда ВСУ могут начать контрнаступление.
Сегодня, 10 марта, на территории школы №63 на улице Байкальской нашли труп.
В Днепре могут аварийно выключать свет.
8 марта около 22:45 в селе Терновка в дом пожилых супругов проникли двое ранее судимых мужчин.
В Днепре ищут павлинов.
Огонь потушили за 21 минуту.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!