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Золотые ягоды: в Днепре в «Сильпо» 200 граммов малины продают за 569 грн (ФОТО)

Сегодня 13:19
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Наступила весна.
Новости Днепра про Золотые ягоды: в Днепре в

Фото автора.

Очень скоро на полках магазинов начнут появляться сезонные овощи и фрукты. Но пока их нет, а цены на привычные для наших широт культуры впечатляют.

Так, в Сильпо 200 граммов малины продают за 569 гривен.

Новости Днепра про Золотые ягоды: в Днепре в

Фото автора.

За 250 граммов голубики придется отдать 319 гривен.

Новости Днепра про Золотые ягоды: в Днепре в

Фото автора.

Клубника дешевле: за килограмм просят 349 грн, то есть 100 граммов этой ягоды стоят 34,9 грн.

Новости Днепра про Золотые ягоды: в Днепре в

Фото автора.

Конечно, покупать или нет – выбор каждого, но цены – космические.

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