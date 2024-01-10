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  • На Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала: на ходу с открытой дверью (ВИДЕО)

На Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала: на ходу с открытой дверью (ВИДЕО)

Сегодня 13:54
просмотров

В каком населенном пункте снято видео - не сообщается.

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала: на ходу с открытой дверью (ВИДЕО)

На днях на Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала – она ехала на скорости с открытой дверью.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Комфорт поездок в общественном транспорте в нынешнюю погоду, – говорится в подписи под ним.

Почему именно дверь не закрыта – неизвестно, возможно, она замерзла или сломалась.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре появилась маршрутка с ВИП-местом.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала: на ходу с открытой дверью (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала: на ходу с открытой дверью (ВИДЕО)Русский

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