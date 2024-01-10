На Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала: на ходу с открытой дверью (ВИДЕО)

На днях на Днепропетровщине заметили маршрутку-экстремала – она ехала на скорости с открытой дверью.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Комфорт поездок в общественном транспорте в нынешнюю погоду, – говорится в подписи под ним.
Почему именно дверь не закрыта – неизвестно, возможно, она замерзла или сломалась.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре появилась маршрутка с ВИП-местом.
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