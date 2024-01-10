Юных жительниц Днепра приглашают на бесплатные тренировки по футболу: детали

СК «Днепр-1» объявил набор девочек 2011-2014 г. р. на бесплатные тренировки по футболу.
Об этом сообщил в ФБ тренер Руслан Кудзиев.
Отмечается, что юные жительницы Днепра смогут освоить основы техники и тактики, научатся работать в команде, улучшат свою физическую форму. Кроме того, их ждет участие в чемпионатах Украины.
Принимаем девочек с любым уровнем навыков, – говорится в сообщении.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите записать свою дочь, можете звонить по этим номерам:
Напомним, ранее мы писали, куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса.
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