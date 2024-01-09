У Дніпрі з’явилася маршрутка з “підвищеним комфортом”

У Дніпрі з'явилася маршрутка з ВІП-місцем.

Як повідомляють дніпряни, на маршруті №87А курсує маршрутка “з підвищеним комфортом”.

У маршрутці, яка їздить через кілька районів Дніпра, вирішили “підвищити” комфорт пасажирів, тому в кінці салону розташоване спеціальне ВІП-місце. Замість сидіння там стоїть стільчик.

Містяни припускають, що таким чином водій подбав про пасажирів, які зазвичай тут їдуть стоячи. Щоправда, триматися доведеться за поручні, адже стільчик не припаяний до підлоги, тому його може колихати по салону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі неподалік вокзалу на трамвайних рейках зламалася автівка.

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