На Днепропетровщине из-за ударов БпЛА более 1000 горняков застряли под землей

В Павлограде и на близлежащих территориях без света около 30 тысяч абонентов.

Ночью враг атаковал энергообъекты Днепропетровщины. В результате вражеской дроновой атаки отключилась подстанция 330 кВ НЭК «Укрэнерго» в Павлограде. Произошел пожар, повреждено энергетическое оборудование.

Без света остались более 53 тысяч бытовых потребителей в Павлограде и близлежащих районах, а также завод и семь шахт.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

На момент атаки в шахтах под землей находились более 1000 работников.

Людей на поверхность не выводили – шахты и завод были запитаны по резервной схеме. Позже подстанция была запитана от дизель-генератора. Пожар ликвидирован, потребителей электроэнергии частично запитали. Однако из-за ненадежности схемы подключения в 8 утра потребители снова обесточивались, – отметили в Минэнерго.

На сейчас в Павлограде и на близлежащих территориях без света около 30 тысяч абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: