Атака на Дніпропетровщину: знищили ракету та 6 безпілотників, пожежа на енергетичному об’єкті

Уночі ворог вкотре атакував Дніпропетровщину.

Над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – 6 безпілотників.

Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об’єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці – 10 тис. абонентів без води.

Енергетики лагодять понівечене окупантами, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше, – зазначив Лисак.

Обстрілював ворог і Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

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