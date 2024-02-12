Атака на Дніпропетровщину: знищили ракету та 6 безпілотників, пожежа на енергетичному об’єкті

Над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – 6 безпілотників.
Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об’єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці – 10 тис. абонентів без води.
Енергетики лагодять понівечене окупантами, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше, – зазначив Лисак.
Обстрілював ворог і Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.
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