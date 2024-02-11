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На Дніпропетровщині рятувальникі дістали тіло жінки з річки Саксагань

Сьогодні 18:25
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Рятувальники дістали тіло без ознак життя з річки Саксагань.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальникі дістали тіло жінки з річки Саксагань

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

О 15:33 до рятувальників сьогодні надійшло повідомлення про тіло жінки в річці Саксагань поблизу вулиці Сагайдачного Саксаганського району міста Кривий Ріг.

На місці бригада ДСНСників встановила, що тіло знаходиться за 1,5 метра від берега. 

За допомогою спеціального спорядження тіло дістали та передали співробітникам поліції.

Що спричинило смерть жінки не повідомляється. 

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