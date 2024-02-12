Атака на Днепропетровщину: уничтожили ракету и 6 беспилотников, пожар на энергетическом объекте

Ночью враг атаковал Днепропетровщину.

Над Новомосковским районом наши защитники уничтожили ракету. Над Павлоградским – 6 беспилотников.

В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели потушили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке – 10 тыс. абонентов без воды.

Энергетики чинят поврежденное оккупантами, чтобы заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее, – отметил Лысак.

Обстреливал враг и Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на Марганецкую громаду. К счатью, без погибших и пострадавших.

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