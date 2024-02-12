На Дніпропетровщині через удари БпЛА понад 1000 гірників застрягли під землею

Уночі ворог атакував енергооб’єкти Дніпропетровщини. Внаслідок ворожої дронової атаки відключилась підстанція 330 кВ НЕК «Укренерго» в Павлограді. Сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання.
Без світла залишилися понад 53 тисячі побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також – завод та сім шахт.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
На момент атаки у шахтах під землею перебували понад 1000 працівників.
Людей на поверхню не виводили – шахти та завод було заживлено за резервною схемою. Пізніше підстанцію заживлено від дизель-генератора. Пожежу ліквідовано, споживачів електроенергії частково заживили. Однак через ненадійність схеми підключення о 8-й ранку споживачі, яких було заживлено, знову знеструмлювалися, – зазначили в Міненерго.
Наразі у Павлограді та на прилеглих територіях без світла близько 30 тисяч абонентів. Тривають відновлювальні роботи.
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