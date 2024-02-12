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  • На Дніпропетровщині через удари БпЛА понад 1000 гірників застрягли під землею

На Дніпропетровщині через удари БпЛА понад 1000 гірників застрягли під землею

Сьогодні 11:02
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Наразі у Павлограді та на прилеглих територіях без світла близько 30 тисяч абонентів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через удари БпЛА понад 1000 гірників застрягли під землею

Уночі ворог атакував енергооб’єкти Дніпропетровщини. Внаслідок ворожої дронової атаки відключилась підстанція 330 кВ НЕК «Укренерго» в Павлограді. Сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання.

Без світла залишилися понад 53 тисячі побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також – завод та сім шахт.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

На момент атаки у шахтах під землею перебували понад 1000 працівників.

Людей на поверхню не виводили – шахти та завод було заживлено за резервною схемою. Пізніше підстанцію заживлено від дизель-генератора. Пожежу ліквідовано, споживачів електроенергії частково заживили. Однак через ненадійність схеми підключення о 8-й ранку споживачі, яких було заживлено, знову знеструмлювалися, – зазначили в Міненерго.

Наразі у Павлограді та на прилеглих територіях без світла близько 30 тисяч абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через удари БпЛА понад 1000 гірників застрягли під землею

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через удари БпЛА понад 1000 гірників застрягли під землеюУкраїнська

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