На Дніпропетровщині через удари БпЛА понад 1000 гірників застрягли під землею

Наразі у Павлограді та на прилеглих територіях без світла близько 30 тисяч абонентів.

Уночі ворог атакував енергооб’єкти Дніпропетровщини. Внаслідок ворожої дронової атаки відключилась підстанція 330 кВ НЕК «Укренерго» в Павлограді. Сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання.

Без світла залишилися понад 53 тисячі побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також – завод та сім шахт.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

На момент атаки у шахтах під землею перебували понад 1000 працівників.

Людей на поверхню не виводили – шахти та завод було заживлено за резервною схемою. Пізніше підстанцію заживлено від дизель-генератора. Пожежу ліквідовано, споживачів електроенергії частково заживили. Однак через ненадійність схеми підключення о 8-й ранку споживачі, яких було заживлено, знову знеструмлювалися, – зазначили в Міненерго.

Наразі у Павлограді та на прилеглих територіях без світла близько 30 тисяч абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

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