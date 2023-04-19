На Днепропетровщине возле дома загорелся ВАЗ: пожар тушили 8 спасателей (ФОТО)

Вчера, 18 апреля, на территории частного домовладения в селе Богдановка Павлоградского района произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 17:50.

На место оперативно выехали спасатели. Прибыв, они выяснили, что горит автомобиль «ВАЗ 2107», который находился на территории частного домовладения.

Пламя локализовали в 17:59 и ликвидировали в 18:01. Огонь повредил автомобиль на площади в 5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горела квартира: пострадала бабушка.

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