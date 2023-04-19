На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:50.
На місце оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони з’ясували, що горить автомобіль «ВАЗ 2107», який знаходився на території приватного домоволодіння.
Полум’я локалізували о 17:59 та ліквідували о 18:01. Вогонь пошкодив автомобіль на площі 5 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горіла квартира: постраждала бабуся.
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