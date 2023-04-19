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  • На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)

На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)

Сьогодні 10:12
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Учора, 18 квітня, на території приватного домоволодіння у селі Богданівка Павлоградського району сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:50.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони з’ясували, що горить автомобіль «ВАЗ 2107», який знаходився на території приватного домоволодіння.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)

Полум’я локалізували о 17:59 та ліквідували о 18:01. Вогонь пошкодив автомобіль на площі 5 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горіла квартира: постраждала бабуся. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО)Українська

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