В Днепре горела квартира: пострадала бабушка

В Днепре на улице Лазаряна загорелась квартира в пятиэтажке. В пожаре пострадала 84-летняя бабушка.

Об этом передает ГСЧС Днепропетровской области.

Ночью 19 апреля в Соборном районе города в квартире на четвертом этаже произошел пожар. Спасатели прибыли на место происшествия, попали внутрь и приступили к тушению. Огонь повредил входную дверь и обшивку стены на общей площади 2 кв. м.

В результате пожара пострадала бабушка, которая проживала в квартире. Она получила отравление продуктами горения и была госпитализирована.

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