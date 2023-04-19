В Днепре горела квартира: пострадала бабушка

Об этом передает ГСЧС Днепропетровской области.
Ночью 19 апреля в Соборном районе города в квартире на четвертом этаже произошел пожар. Спасатели прибыли на место происшествия, попали внутрь и приступили к тушению. Огонь повредил входную дверь и обшивку стены на общей площади 2 кв. м.
В результате пожара пострадала бабушка, которая проживала в квартире. Она получила отравление продуктами горения и была госпитализирована.
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