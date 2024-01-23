На Днепропетровщине пожилой мужчина погиб, когда ремонтировал автобус

В воскресенье, 21 января, в Павлограде произошла трагедия – 66-летний мужчина погиб, когда ремонтировал в гараже автобус ЛАЗ.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что пенсионер менял колесо. Домкрат сорвался – и автомобиль упал на него.
К сожалению, травмы оказались смертельными.
Напомним, ранее мы писали, что возле Днепра на мужчину упало дерево, которое он пилил на дрова. Лесоруб получил серьезную травму головы. К сожалению, он умер.
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