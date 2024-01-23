На Дніпропетровщині літній чоловік загинув, коли ремонтував автобус

Загиблому було 66 років.

У неділю, 21 січня, у Павлограді сталася трагедія – 66-річний чоловік загинув, коли ремонтував у гаражі автобус ЛАЗ.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що пенсіонер міняв колесо. Домкрат зірвався – і автівка впала на нього.

На жаль, травми виявились смертельними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поблизу Дніпра на чоловіка впало дерево, яке він пиляв на дрова. Лісоруб отримав серйозну травму голови. На жаль, він помер.

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