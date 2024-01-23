Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

Сьогодні вранці росіяни масовано атакували Україну ракетами.

Потужні вибухи пролунали у Павлограді. На жаль, загинула 43-річна жінка – у момент атаки вона була в одному зі скверів міста. Також відомо про постраждалого чоловіка, йому медики надають всю необхідну допомогу.

У місті внаслідок атаки пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Уламки пошкодили приватні будинки та сонячні панелі.

Уся інформація ще уточнюється.

Зазначимо, усього для масованого удару по Україні ворог використав 41 засіб повітряного нападу. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3;

12 балістичних ракет «Іскандер-М»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Про це повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України.

У результаті бойової роботи наші захисники знищили:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет «Іскандер-М»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей, – додав Валерій Залужний.

Про наслідки масованої атаки по Україні читайте ТУТ!

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