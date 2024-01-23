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  • Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

Сьогодні 10:06
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Сьогодні вранці росіяни масовано атакували Україну ракетами.

Новости Днепра про Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

Потужні вибухи пролунали у Павлограді. На жаль, загинула 43-річна жінка – у момент атаки вона була в одному зі скверів міста. Також відомо про постраждалого чоловіка, йому медики надають всю необхідну допомогу.

У місті внаслідок атаки пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Уламки пошкодили приватні будинки та сонячні панелі.

Уся інформація ще уточнюється.

Новости Днепра про Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

Новости Днепра про Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

Новости Днепра про Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

Зазначимо, усього для масованого удару по Україні ворог використав 41 засіб повітряного нападу. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400;
  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3;
  • 12 балістичних ракет «Іскандер-М»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Про це повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України.

У результаті бойової роботи наші захисники знищили:

  • 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 5 балістичних ракет «Іскандер-М»;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей, – додав Валерій Залужний.

Новости Днепра про Жінка загинула в одному зі скверів: подробиці ракетної атаки на Павлоград

 

Про наслідки масованої атаки по Україні читайте ТУТ! 

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