“Помста” природи: поблизу Дніпра на чоловіка впало дерево, яке він пиляв на дрова

Нещасний випадок стався у селищі поблизу Дніпра.

46-річний чоловік пішов до лісу та смертельно травмувався, коли спилював дерево. Про це повідомляє Інформатор.

Нещасний випадок стався у середу, 3 січня. Місцевий мешканець вирішив піти до лісу, що поблизу селища Кам’янка Солонянського району, та напиляти дров. З собою він взяв бензопилу, якою збирався зрубати дерево.

За попередньою інформацією, чоловік почав працювати бензопилою, але дерево зламалося під вагою раніше потрібного та впало на лісоруба.

Чоловік отримав серйозну травму голови. На жаль, лісоруб помер. Його тіло знайшла співмешканка, яка прийшла на місце події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху. З численними травмами його ушпиталили до лікарні.

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