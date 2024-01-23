Останній раз бачили на Космічній: у Дніпрі поліція розшукує 17-річного хлопця

У Дніпрі поліція розшукує 17-річного Володимира Коноваленка.
Останній раз хлопця бачили 22 січня близько 23:00 на вул. Космічній.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 150 см, очі карі, волосся русяве, зачесане вправо.
Був одягнений у світлу шапку та сіру куртку.
Якщо ви бачили Володимира чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (0562) 46 50 02, (096) 311 05 24, (096) 024 63 20, 102.
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