У частині Дніпра немає води: у чому причина

У Дніпрі від самого ранку частково відсутня вода.
Аварійні бригади КП “Дніпроводоканал” проводять ремонтні роботи за такими адресами:
Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрут: як у Дніпрі у вівторок працює громадський транспорт.
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