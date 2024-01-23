У частині Дніпра немає води: у чому причина

23 січня в Дніпрі подекуди зникла вода.

У Дніпрі від самого ранку частково відсутня вода.

Аварійні бригади КП “Дніпроводоканал” проводять ремонтні роботи за такими адресами:

вул. Тунельна, 29. Припинено водопостачання на вул. Тунельна, 1-34;

вул. Антарктична, 118. Частково припинено водопостачання сел. Ігрень;

Донецьке шосе, 134. Припинено водопостачання на Донецькому шосе, 128-148, вул. Холодильна, 67, 69, 75.

Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрут: як у Дніпрі у вівторок працює громадський транспорт.

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