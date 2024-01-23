Деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрут: як у Дніпрі у вівторок працює громадський транспорт

Сьогодні, 23 січня, у Дніпрі є тимчасові зміни у роботі громадського транспорту.
Так, через обрив контактної мережі на Робочій тролейбусні маршрути “А”, “Б” та №19 тимчасово змінили маршрут:
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
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