Деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрут: як у Дніпрі у вівторок працює громадський транспорт

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Сьогодні, 23 січня, у Дніпрі є тимчасові зміни у роботі громадського транспорту.

Так, через обрив контактної мережі на Робочій тролейбусні маршрути “А”, “Б” та №19 тимчасово змінили маршрут:

№19 – рух організовано ж/м Тополя – вул. Титова;

“А”, “Б” курсують через просп. Поля.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

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