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У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, – Лисак

Сьогодні 08:14
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Сьогодні вранці росіяни масовано атакували Україну ракетами.

Новости Днепра про У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, - Лисак

Потужні вибухи пролунали у Павлограді. На жаль, внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих. Є постраждалі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вся інформація – після відбою. Повітряна тривога ще триває. Будьте в безпечних місцях, – написав він.

Новости Днепра про У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, - Лисак

Оновлено: Лисак уточнив, що у Павлограді на цю хвилину один загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий.

Новости Днепра про У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, - Лисак

Будь ласка, будьте у безпечних місцях до відбою! Відбій – 8:17!  

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Новости Днепра про У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, - ЛисакУкраїнська

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