У Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки є загиблі, – Лисак

Потужні вибухи пролунали у Павлограді. На жаль, внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих. Є постраждалі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Вся інформація – після відбою. Повітряна тривога ще триває. Будьте в безпечних місцях, – написав він.
Оновлено: Лисак уточнив, що у Павлограді на цю хвилину один загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий.
Будь ласка, будьте у безпечних місцях до відбою! Відбій – 8:17!
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Сьогодні вранці росіяни вкотре атакували Україну ракетами.
Ще є час зарядити телефон!
Будь ласка, будьте у безпечних місцях!
У Павлоградському районі з пожежі врятували шістьох людей.