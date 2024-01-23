В Павлограде в результате массированной ракетной атаки есть погибшие, – Лысак

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами.

Мощные взрывы прогремели в Павлограде. К сожалению, в результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Вся информация – после отбоя. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасных местах, – написал он.

Обновлено: Лысак уточнил, что в Павлограде один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах до отбоя! Отбой – 8:17!

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