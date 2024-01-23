Некоторые троллейбусы временно изменили маршрут: как в Днепре во вторник работает общественный транспорт

UPD: движение троллейбусных маршрутов «А», «Б» и №19 возобновлено по обычному маршруту, сообщили в департаменте транспорта!

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Так, из-за обрыва контактной сети на Рабочей троллейбусные маршруты «А», «Б» и №19 временно изменили маршрут:

Сегодня, 23 января, в Днепре есть временные изменения в работе общественного транспорта.

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