В части Днепра нет воды: в чем причина

В Днепре с самого утра частично отсутствует вода.
Аварийные бригады КП «Днепропроводоканал» проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.
Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые троллейбусы временно сменили маршрут: как в Днепре во вторник работает общественный транспорт.
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