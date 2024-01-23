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В части Днепра нет воды: в чем причина

Сегодня 10:35
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23 января в Днепре кое-где исчезла вода.

Новости Днепра про В части Днепра нет воды: в чем причина

В Днепре с самого утра частично отсутствует вода.

Аварийные бригады КП «Днепропроводоканал» проводят ремонтные работы по следующим адресам:

  • ул. Тоннельная, 29. Приостановлено водоснабжение на ул. Тоннельная, 1-34;
  • ул. Антарктическая, 118. Частично прекращено водоснабжение пос. Игрень;
  • Донецкое шоссе, 134. Остановлено водоснабжение на Донецком шоссе, 128-148, ул. Холодильная, 67, 69, 75.

Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые троллейбусы временно сменили маршрут: как в Днепре во вторник работает общественный транспорт.

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