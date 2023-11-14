На Днепропетровщине поезд сбил двух железнодорожников

Пострадавших мужчин госпитализировали в больницу.

Вчера, 13 ноября, в Каменском произошел ужасный случай – поезд сбил двух железнодорожников.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Отмечается, что мужчины ремонтировали железнодорожные пути, и в этот момент их сбил рейсовый пассажирский поезд.

Пострадавшие железнодорожники получили серьезные травмы. Их госпитализировали в больницу. В каком они состоянии сейчас – неизвестно.

Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай.

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