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На Днепропетровщине осквернили клумбу, посаженную в честь погибшего во время обстрелов ребенка

Сегодня 10:26
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В Зеленодольске, что на Днепропетровщине, неизвестные осквернили клумбу, которую высадили в честь погибшего во время российских обстрелов мальчика.

Новости Днепра про На Днепропетровщине осквернили клумбу, посаженную в честь погибшего во время обстрелов ребенка

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале «Зеленодольской ОТГ».

В эти выходные в Зеленодольске неизвестные вандалы вырвали цветы из клумбы, которую посадили в честь убитого мальчика. Год назад во время российских обстрелов общины погиб 9-летний Денис Котелевич. Недавно на одной из аллей в городе высадили яблоньку, в память о нем. Впрочем, кто-то решил осквернить это место.

Сегодня был совершен позорный акт надругательства над памятью маленького Янгелочка, убитого войной год назад, проявление вандализма в худшем его виде… У какого-то нечеловека поднялась рука вырвать цветы у недавно высаженного в память о Денисе Котелевиче райской яблоне… Хочется Нечеловеку… Хочется спросить: в чем смысл этого поступка? — говорится в сообщении представителей общины.

Местные надеются, что надругался над клумбой кто-то, кто не знал ради кого она была высажена.

Не надо внешних врагов, когда рядом живут такие нелюди. Хочется верить, что тот, кто осквернил клумбу, не знал ради кого она была высажена, но… Грустно и больно, — говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября 2022 года россияне ударили по Зеленодольску. Тогда погиб 9-летний мальчик Денис, гулявший вместе со своей семьей, когда начался обстрел. Один из снарядов попал рядом с детьми, а мальчик закрыл своим телом младшего братика. Маленький Руслан получил ранения, а Денис от полученных травм погиб.

Новости Днепра про На Днепропетровщине осквернили клумбу, посаженную в честь погибшего во время обстрелов ребенка

Новости Днепра про На Днепропетровщине осквернили клумбу, посаженную в честь погибшего во время обстрелов ребенка

Напомним, ранее в Днепре изуродовали детскую площадку, в сквере, которую недавно переименовали в честь погибшего на фронте актера Алексея Хильского.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине осквернили клумбу, посаженную в честь погибшего во время обстрелов ребенкаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине осквернили клумбу, посаженную в честь погибшего во время обстрелов ребенкаРусский

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