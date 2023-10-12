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Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Сьогодні 11:40
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Нова назва, але старі проблеми.

Сквер на Слобожанському проспекті, який майже місяць тому перейменували на честь загиблого воїна Олексія Хільського, знову потерпає від навали вандалів. Цього разу дісталося дитячому майданчику. За словами дніпрян, ймовірно, це справа рук неповнолітніх, які замість того, щоб гратися, трощать все навколо.

“Квіти життя” вкотре роздовбали дитячий майданчик у сквері Хільського на Слобожанському проспекті, – пишуть містяни.

Дніпряни обурені діями вандалів, особливо зараз, коли цей сквер має ім’я загиблого воїна. 

Зауважимо, що раніше майданчик обмальовували та ламали гойдалки. Втім, пізніше лайливі написи витерли, а зону відпочинку полагодили. 

Новости Днепра про Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Новости Днепра про Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Новости Днепра про Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Новости Днепра про Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Новости Днепра про Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Новости Днепра про Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспекті

Нагадаємо, раніше вандали “накинулися” на стіл для пін-понгу: місцеві обурені. Крім цього, біля озера Котлован “поселилися рептилоїди”, які рознесли популярну зону відпочинку. 

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Новости Днепра про Нова назва, але старі проблеми: у Дніпрі вандали трощать сквер на Слобожанському проспектіУкраїнська

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