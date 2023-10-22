Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф Глинки: в чем причина

С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф Глинки: в чем причина

Сегодня 17:51
просмотров

С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.

Новости Днепра про С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф Глинки: в чем причина

С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.

Еще раньше из названия академии убрали имя и фамилию российского композитора.

Старую вывеску сменили на новую.

Основана академия была в июне 1898 года, с названием Екатеринославское отделение ИрМТ.

В центре города уже давно нет улицы Михаил Глинки, ее назвали в честь Королевы Елизаветы II.

Михаил Глинка считается основателем русской классической музыки. Среди его выдающихся произведений выделяют — «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя», «испанская увертюра».

Читайте также:

Новости Днепра про С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф Глинки: в чем причинаУкраїнська Новости Днепра про С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф Глинки: в чем причинаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Враг сегодня обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак
Новости Днепра
Сегодня 18:49
Враг сегодня обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Сегодня днем ​​российские войска снова обстреливали мирные общины на Днепропетровщине.

На войне под Бахмутом погиб 33-летний воин с Днепропетровщины
Новости Днепра
Сегодня 14:59
На войне под Бахмутом погиб 33-летний воин с Днепропетровщины

На войне погиб защитник Украины из Днепропетровской области Горелый Роман…

Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела «пьяных вечеринок» с секс-насилием
Новости Днепра
Сегодня 13:42
Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела «пьяных вечеринок» с секс-насилием

Известный шоумен из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуру дела…

На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол
Новости Днепра
Сегодня 12:35
На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

Полиция остановила подозрительный мотоцикл Honda в Каменском.

Последние новости

Враг сегодня обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак
Враг сегодня обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Сегодня днем ​​российские войска снова обстреливали мирные общины на Днепропетровщине.

Сегодня 18:49
2
просмотров
На Днепропетровщине спасатели вытащили тело мужчины из водоема
На Днепропетровщине спасатели вытащили тело мужчины из водоема

Сегодня спасатели вытащили в водоеме вблизи села Красные Поды человека без признаков жизни.

Сегодня 18:27
2
просмотров
На войне под Бахмутом погиб 33-летний воин с Днепропетровщины
На войне под Бахмутом погиб 33-летний воин с Днепропетровщины

На войне погиб защитник Украины из Днепропетровской области Горелый Роман Юрьевич.

Сегодня 14:59
2
просмотров
Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела «пьяных вечеринок» с секс-насилием
Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела «пьяных вечеринок» с секс-насилием

Известный шоумен из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуру дела "пьяных вечеринок" с секс-насилием. На этих вечеринках девушек якобы спаивали и заставляли заниматься сексом.

Сегодня 13:42
3
просмотров
На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол
На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

Полиция остановила подозрительный мотоцикл Honda в Каменском.

Сегодня 12:35
4
просмотров
Воспитанник академии ФК «Днепр» дебютировал в АПЛ за Брентфорд
Воспитанник академии ФК «Днепр» дебютировал в АПЛ за Брентфорд

Воспитанник академии ФК "Днепр" Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ.

Сегодня 11:28
5
просмотров
В Днепропетровской области женщина погибла во время пожара
В Днепропетровской области женщина погибла во время пожара

Во время пожара в городе Павлограде погибла женщина.

Сегодня 10:51
2
просмотров
Утром над Днепропетровщиной ПВО сбили российскую ракету
Утром над Днепропетровщиной ПВО сбили российскую ракету

Сегодня утром силы ПВО сбили российскую ракету над Синельниковщиной.

Сегодня 09:33
8
просмотров
Враг ударил по терминалу «Новой почты» в Харьковской области: 6 погибших, 16 раненых
Враг ударил по терминалу «Новой почты» в Харьковской области: 6 погибших, 16 раненых

Враг ночью нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине.

Сегодня 09:03
4
просмотров
Погода на 22 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков
Погода на 22 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх