С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф Глинки: в чем причина

С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.
Еще раньше из названия академии убрали имя и фамилию российского композитора.
Старую вывеску сменили на новую.
Основана академия была в июне 1898 года, с названием Екатеринославское отделение ИрМТ.
В центре города уже давно нет улицы Михаил Глинки, ее назвали в честь Королевы Елизаветы II.
Михаил Глинка считается основателем русской классической музыки. Среди его выдающихся произведений выделяют — «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя», «испанская увертюра».
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