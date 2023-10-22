С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф Глинки: в чем причина

С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.

С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.

Еще раньше из названия академии убрали имя и фамилию российского композитора.

Старую вывеску сменили на новую.

Основана академия была в июне 1898 года, с названием Екатеринославское отделение ИрМТ.

В центре города уже давно нет улицы Михаил Глинки, ее назвали в честь Королевы Елизаветы II.

Михаил Глинка считается основателем русской классической музыки. Среди его выдающихся произведений выделяют — «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя», «испанская увертюра».

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