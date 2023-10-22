На Днепропетровщине спасатели вытащили тело мужчины из водоема

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Тело мужчины находилось примерно в 6 метрах от берега.
Спасатели доставали тело мужчины с помощью веревки и резиновой лодки.
На месте работали 4 спасателя, тело было передано полицейским и судмедэкспертам.
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