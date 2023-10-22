На Днепропетровщине спасатели вытащили тело мужчины из водоема

Сегодня спасатели вытащили в водоеме вблизи села Красные Поды человека без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Тело мужчины находилось примерно в 6 метрах от берега.

Спасатели доставали тело мужчины с помощью веревки и резиновой лодки.

На месте работали 4 спасателя, тело было передано полицейским и судмедэкспертам.

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