На Дніпропетровщині спаплюжили клумбу, висаджену на честь загиблої під час обстрілів дитини

У Зеленодольську, що на Дніпропетровщині невідомі спаплюжили клумбу, яку висадили на честь загиблого під час російських обстрілів хлопчика.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі “Зеленодольської ОТГ”.

Цими вихідними у Зеленодольську невідомі вандали повиривали квіти з клумби, яку посадили на честь вбитого хлопчика. Рік тому під час російського обстрілу громади загинув 9-річний Денис Котелевич. Нещодавно на одній з алей у місті висадили яблуньку, у пам’ять про нього. Втім, хтось вирішив спаплюжити це місце.

Сьогодні був вчинений ганебний акт наруги над пам’яттю маленького Янгелочка, вбитого війною рік тому, прояв вандалізму у найгіршому його вигляді… У якоїсь НЕлюдини піднялася рука вирвати квіти біля нещодавно висадженого в памʼять про Дениса Котелевича райської яблуні… Хочеться подивитися в очі тій НЕлюдині… Хочеться запитати: у чому сенс цього вчинку? – йдеться у повідомленні предстаників громади.

Місцеві сподіваються, що наругу над клумбою зробив хтось, хто не знав заради кого вона була висаджена.

Не треба зовнішніх ворогів, коли поруч живуть такі НЕлюди. Хочеться вірити, що той, хто спаплюжив клумбу не знав заради кого вона була висаджена, але… Сумно і боляче, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі понівечили дитячий майданчик, у сквері, який нещодавно перейменували на честь загиблого на фронті актора Олексія Хільського.

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