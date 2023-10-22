Днепровский комик Юрий Ткач извинился за «скандальную» свадьбу и пообещал задонатить гонорар на ВСУ

Днепровский комик Юрий Ткач извинился за то, что проводил свадьбу у одного из подозреваемых по делу о "секс-вечеринках".

Шоумен написал большой пост в соцсети Instagram, где рассказал, что не знал «о скандальном бэкграунде жениха».

Юрий говорит, что перед заказом на проведение праздников интересуется только позицией клиентов по войне в Украине.

Фамилия и «профайл» женихов по его словам, часто неизвестны перед самой свадьбой.

Признаю эту ситуацию постыдной! Относительно гонорара за эту свадьбу – уже сегодня передаю военным говорящий и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар. Все деньги в копейку за этот заказ пойдут и на другие добрые дела», — пишет Юрий Ткач в соцсетях.

Лишь за 4 часа пост собрал 14 тыс. лайков.

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