Днепровский комик Юрий Ткач извинился за «скандальную» свадьбу и пообещал задонатить гонорар на ВСУ

Шоумен написал большой пост в соцсети Instagram, где рассказал, что не знал «о скандальном бэкграунде жениха».
Юрий говорит, что перед заказом на проведение праздников интересуется только позицией клиентов по войне в Украине.
Фамилия и «профайл» женихов по его словам, часто неизвестны перед самой свадьбой.
Признаю эту ситуацию постыдной! Относительно гонорара за эту свадьбу – уже сегодня передаю военным говорящий и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар. Все деньги в копейку за этот заказ пойдут и на другие добрые дела», — пишет Юрий Ткач в соцсетях.
Лишь за 4 часа пост собрал 14 тыс. лайков.
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Козенко Антон
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